СМИ: В России могут ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации

Военные. Иллюстративное фото: pexels.com

В России могут ввести уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии отсрочки, сообщают "Известия" со ссылкой на два источника в Госдуме и соответствующий полученный ими документ.

Соответствующий законопроект об изменениях в Уголовном кодексе России готовится к внесению в нижнюю палату.

В соответствии с ним, уклонистов могут оштрафовать на сумму от 200 до 500 тыс. рублей (от 1,5 до 3,7 млн тенге) или в размере иного дохода за период от года до трех лет. Также наказанием могут стать принудительные работы и даже лишение свободы сроком до 5 лет.

Документ готов к внесению в парламент. Данную информацию "Известиям" подтвердил один из авторов законопроекта, а также зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Недавно в Министерстве обороны России сообщили, что в стране завершилась частичная мобилизация, объявленная Путиным 21 сентября. Призыву подлежали примерно 300 тысяч человек, в основном имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995214-smi-v-rossii-mogut-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-uklonenie-ot-mobilizatsii/