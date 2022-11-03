В России предложили увеличить срок службы в армии до двух лет

Солдат. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Срок службы в российской армии могут увеличить до двух лет. Об этом рассказал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет. Вопрос также прокомментировали в Кремле.

По словам Шеремета, увеличение срока службы в российской армии позволит качественно подготовить военнослужащих, чего не подразумевает собой нынешний формат в один год, передает РИА Новости.

"Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии", — сообщил он.

Шеремет допустил, что данный вопрос может быть вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

Как пишет РБК, Шеремет не первый, кто поднял вопрос об увеличении срока службы в армии. В середине октября российский сенатор Владимир Джабаров выражал уверенность, что для полноценного обучения военнослужащего года недостаточно.

В комитете Госдумы по обороне законопроектов по данному вопросу нет, сообщил ТАСС глава комитета Андрей Картаполов. Сам же вопрос, по его словам, требует детальной проработки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решающий голос в вопросе об увеличении срока службы в армии принадлежит Минобороны. Но ведомство пока заявлений по этому поводу не делало.

"Здесь никакой позиции на этот счет нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется", — сказал Песков.

Напомним, ранее стало известно, что в Госдуме рассматривают вопрос о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

К слову, частичная мобилизация в России, объявленная 21 сентября, завершилась. Это подтвердил сам Путин, а также министерство обороны страны.

При этом в Кремле официального указа по этому поводу не издавали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995630-v-rossii-predlozhili-uvelichit-srok-sluzhby-v-armii-do-dvuh-let/