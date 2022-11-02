США заподозрили КНДР в тайных поставках боеприпасов России

Боеприпасы. Иллюстративное фото: pexels.com

Официальные лица США подозревают Северную Корею в тайных поставках артиллерийских снарядов России для использования их в войне в Украине, передает CNN со ссылкой на рассекреченные разведданные.

В разведданных говорится, что КНДР "создают видимость, будто отправляют боеприпасы в страны Ближнего Востока или Северной Африки".

Однако доказательств в поддержку данного заявления американцы не предоставили. Также не сообщили объем поставок северокорейских боеприпасов в Россию и способ их оплаты.

Ранее в США уже выражали предположение, что Россия "находится в процессе покупки миллионов ракет и артиллерийских снарядов" у Северной Кореи. Но в Пхеньяне публично опровергли эту информацию.

"В сентябре (КНДР – прим. CNN) публично отрицала, что намеревается поставлять боеприпасы России. Однако наша информация свидетельствует о том, что КНДР тайно поставляет значительное количество артиллерийских снарядов для войны России в Украине, скрывая при этом реальное назначение поставок оружия, пытаясь создать видимость того, что они направляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки", — говорит координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Он сообщил, что они продолжат следить за ситуацией, а также выразил мнение, что Россия продолжает обращаться за поставками боеприпасов к Ирану и КНДР "в условиях дефицита поставок и эффективности международных санкций".

Напомним, в середине октября в МИД Украины предположили, что России поставляют иранские дроны-беспилотники. С их помощью могли быть нанесены удары по многим украинским объектам.

Тегеран информацию о поставках данных вооружений российской стороне опроверг. Но власти США и Британии все равно обвинили Иран в соучастии в войне в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995471-ssha-zapodozrili-kndr-v-taynyh-postavkah-boepripasov-rossii/