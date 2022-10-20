Взорванный "Северный поток" можно починить, заявили в Дании

Газопровод "Северный поток". Иллюстративное фото: Sean Gallup / Getty Images

Взорванный российский трубопровод "Северный поток" подлежит ремонту. Об этом заявил главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг, передает РИА Новости.

Как заявил Уссинг в интервью Danmarks Radio, поскольку на глубине 80 метров под водой не так много кислорода, то труба не должна покрыться ржавчиной. Он обратил внимание на поверхности излома, которые, по его словам, выглядят "очень чистыми и почти блестящими".

"Это подсказывает, что через несколько недель труба не покроется ржавчиной, как можно было бы ожидать в среде, более насыщенной кислородом. С некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной", — отметил Уссинг.

Инженер предположил, что взрыв вызвал скачок давления, что, в свою очередь, могло привести к повреждениям на участках "Северного потока", расположенных на некотором расстоянии от места происшествия. Однако, по его мнению, их можно устранить, немного приподняв трубопровод над морским дном. После этого в дело вступят водолазы-сварщики, которым предстоит приварить новый кусок трубы.

"Наконец, трубопровод опорожняют, отводы чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и все, можно снова подавать газ", — цитирует специалиста издание.

По прогнозам Уссинга, на ремонтные работы уйдет несколько месяцев.

Напомним, вчера Дания подтвердила, что повреждены 50 метров трубопровода "Северный поток". По версии полиции, трубопровод в четырех местах повредили "мощные взрывы". Их причина пока не называется.

К слову, ранее на трубопроводе уже были утечки газа. Так, первые три утечки были обнаружены 26 сентября. Сообщалось, что в одной из ниток "Северного потока-2" в районе острова Борнхольм упало давление. В трубе обнаружили дыру, которая и стала причиной утечки.

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на трубопроводе.

Расследовать происшествие начали Германия, Дания и Швеция. При этом как европейские, так и российские власти не исключили возможность диверсии.

3 октября стало известно, что утечки газа на обеих нитях "Северного потока" прекратились.

14 октября полиция Германии завершила следственные мероприятия на "Северном потоке".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993508-vzorvannyy-severnyy-potok-mozhno-pochinit-zayavili-v-danii/