На "Северном потоке" повреждено 50 м трубы. Дания подтвердила, что под водой прогремели "мощные взрывы"

Последствия аварии на "Северном потоке". Фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Судя по кадрам, сделанным на месте подводных взрывов на нитках российского газопровода "Северный поток" у берегов Дании и Швеции, в результате инцидента было разрушено по меньшей мере 50 метров трубы.

Норвежская газета Expressen впервые опубликовала видео, записанное беспилотным батискафом в ходе погружения на глубину 80 м к разрушенному взрывом сегменту трубопровода. На кадрах видна огромная прореха.

В компании Blueye Robotics, которой принадлежит батискаф, говорят, что части трубы нет на месте, а ее отдельные фрагменты оказались погруженными в морское дно. "Чтобы изогнуть толстый металл так, как мы видим на этих кадрах, нужна очень большая сила", - отметил оператор батискафа Тронд Ларсен.

"В ходе инспекций установлено, что трубопроводы "Северный поток" 1 и 2 в датской эксклюзивной экономической зоне были серьезно повреждены", - говорят в полиции Дании, подтверждая данные видео.

По версии полиции, трубопровод в четырех местах повредили "мощные взрывы". Их причина пока не называется.

Виновата диверсия?

Сразу три нитки главного российского газопровода в Европу "Северный поток" дали течь в конце сентября. Власти европейских стран подозревают диверсию на неработающих, но заполненных газом подводных газопроводах, которые стали главным орудием энергетической войны Кремля против ЕС.

Авария на "Северном потоке". Схема: BBC

Авария произошла на фоне эскалации российской агрессии против Украины, в преддверии начала отопительного сезона в Европе и накануне открытия альтернативного подводного газопровода в Польшу из Норвегии в том же секторе Балтийского моря.

Россия соглашается, что причиной взрывов была диверсия, но отрицает свою причастность к инциденту. Москва заявила, что взрывы на газопроводе не могут соответствовать ее интересам, и обвинила Запад в попытке возложить на нее вину за произошедшее.

Власти западных стран прямо не называют Россию организатором диверсии. Однако они часто говорят о попытках Москвы использовать перебои с поставками газа в качестве рычага давления на Европу, которая поддерживает Украину и вводит против России санкции.

Европейские власти ведут расследование инцидента. Россия настаивала на своем участие в расследовании, но Швеция и Дания ей в этом отказали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993304-na-severnom-potoke-povrezhdeno-50-m-truby-daniya-podtverdila-chto-pod-vodoy-progremeli-moschnye-vzryvy/