Германия завершила следственные действия на месте ЧП на "Северном потоке"

Место утечки на "Северном потоке-2" в Дании. Фото: Danish Defence/Anadolu Agency via Getty Images

Представители немецкого МВД сообщили, что полиция ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП с газопроводом "Северный поток". Теперь собранные данные направят следственной группе, передает издание Life.ru.

О том, что полиция Германии завершила следственные мероприятия на "Северном потоке", сообщила представитель МВД ФРГ Соня Кок на брифинге в пятницу.

"Федеральная полиция завершила мероприятия по осмотру. Результаты будут переданы следственной группе и приобщены к расследованию Генпрокуратуры", – заявила она.

Напомним, что первые три утечки на газопроводе "Северный поток" были обнаружены 26 сентября. Сообщалось, что в одной из ниток "Северного потока-2" в районе острова Борнхольм упало давление. В трубе обнаружили дыру, которая и стала причиной утечки газа.

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на трубопроводе.

Расследовать происшествие начали Германия, Дания и Швеция. При этом как европейские, так и российские власти не исключили возможность диверсии.

3 октября стало известно, что утечки газа на обоих нитях "Северного потока" прекратились.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992818-germaniya-zavershila-sledstvennye-deystviya-na-meste-chp-na-severnom-potoke/