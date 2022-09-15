Зеленский поговорил с Бенедиктом Камбербетчем по видеосвязи

Зеленский говорит по видеозвонку с Камбербетчем. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по видеосвязи с известным британским актером Бенедиктом Камбербетчем. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

"У меня состоялся разговор с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем. Я искренне благодарен ему за солидарность с нашим государством и нашим народом. Важно, чтобы тема Украины оставалась ключевой. И такие известные люди помогают нам достучаться до тех государств, правительство которых не поддерживает Украину", - написал Зеленский.

С начала войны в Украине побывали другие коллеги Камбербетча голливудские актеры Анджелина Джоли, Джессика Честейн, Бен Стиллер, Шон Пенн, а также миллиардер Ричард Бренсон, сын Уоррена Баффета Говард Баффет и другие публичные личности.

В мае Зеленский побеседовал по видеозвонку с Джорджем Бушем, а в августе - с Биллом Клинтоном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987956-zelenskiy-pogovoril-s-benediktom-kamberbetchem-po-videosvyazi/