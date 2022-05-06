Буш назвал Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени"

Джордж Буш-младший. Фото: Pool / Pool / Getty Images

43-й президент Соединенных Штатов Джордж Буш сообщил в Instagram о минувшей беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Сегодня утром я имел честь поговорить несколько минут с президентом Зеленским - Уинстоном Черчиллем нашего времени. Я поблагодарил президента за его лидерство, пример и приверженность свободе, а также отдал должное мужеству украинского народа", - написал 43-й президент США.

О разговоре Зеленского с бывшим лидером Штатов сообщили на сайте президента Украины.

Буш выразил поддержку Зеленскому и украинскому народу. Украинский президент, в свою очередь, поблагодарил американский народ за поддержку.

"Большая честь познакомиться с вами. Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, американский народ. Я видел, как люди в США относятся к нам в соцсетях, они выходят на улицы, поддерживают Украину с флагами", - сказал Зеленский.

Украинский президент пригласил Буша посетить Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968278-bush-nazval-zelenskogo-uinstonom-cherchillem-nashego-vremeni/