Миллиардер Ричард Брэнсон встретился с Зеленским в Киеве

Ричард Брэнсон на встрече с Зеленским в Киеве. Фото: Facebook/Richard Branson

Основатель компании Virgin Galactic британский миллиардер Ричард Брэнсон 29 июня посетил Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Брэнсон побывал в Гостомеле.

Украинский президент поблагодарил Брэнсона за готовность помочь стране.

"Визит британского предпринимателя Ричарда Брэнсона в Украину - еще одно напоминание о том, что мир и известные люди продолжают нас поддерживать. Мы говорили о сохранении внимания мировой общественности к войне в Украине, а также о перспективах сотрудничества в послевоенном восстановлении Украины", - написал Зеленский в Telegram.

Подробности своего визита в Украину также рассказал сам Брэнсон на официальном сайте Virgin Galactic. В Киев британский миллиардер прибыл из Польши, затем он посетил Гостомель.

Вскоре после этого Брэнсон встретился с Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и некоторыми членами украинского кабмина.

"Контраст с нашей первой беседой, состоявшейся всего за два дня до вторжения, не мог быть более значительным. В глазах всего мира и своего собственного народа президент [Зеленский] стал редким лидером военного времени, который демонстрирует несгибаемый дух и неутомимую решимость довести эту войну до конца и отразить агрессию", - пишет Брэнсон.

Предприниматель призвал мировое сообщество объединиться, чтобы помочь Украине.

Ранее в Киеве побывали сын Уоррена Баффета Говард, а также голливудский актер Бен Стиллер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976303-milliarder-richard-brenson-vstretilsya-s-zelenskim-v-kieve/