Голливудский актер Бен Стиллер прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Бен Стиллер встретился с Зеленским. Кадр из видео: Facebook/Владимир Зеленский

Известный голливудский актер Бен Стиллер прибыл в украинскую столицу, чтобы лично встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом президент Украины сообщил в Facebook.

"Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера еще раз подтверждает это. Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми говорят о многом. Мы ценим то, что вы здесь в это сложное для нашей страны время", - написал Зеленский.

Стиллер посетил Украину в качестве посла доброй воли управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Актер побывал во Львове и в Киеве.

Напомним, Украину с начала войны посетили голливудские актеры Анджелина Джоли и Шон Пенн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974950-gollivudskiy-akter-ben-stiller-pribyl-v-kiev-dlya-vstrechi-s-zelenskim/