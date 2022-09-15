Полный запрет ЕС на выдачу туристических виз россиянам допустили в Финляндии

Пекка Хаависто. Кадр из видео: YouTube/US Department of State

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил, что Евросоюз может ввести запрет на выдачу туристических виз гражданам России, передает РБК со ссылкой на Helsingin Sanomat.

"Если ЕС примет решение о полном запрете туристических виз - что, я думаю, вполне возможно в Евросоюзе, - тогда страны ЕС, в том числе Финляндия, должны иметь другой тип визы - например, для критически настроенных журналистов, активистов гражданского общества или представителей оппозиции", - сказал Хаависто.

Финляндия готова ужесточить меры, а сейчас ожидает единой позиции ЕС по данному вопросу.

В середине августа в Финляндии сообщили, что с сентября сократят прием заявок на туристические визы от граждан России в 10 раз.

Ранее Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили прием документов на туристические визы от россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987923-polnyy-zapret-es-na-vydachu-turisticheskih-viz-rossiyanam-dopustili-v-finlyandii/