Полный запрет ЕС на выдачу туристических виз россиянам допустили в Финляндии
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил, что Евросоюз может ввести запрет на выдачу туристических виз гражданам России, передает РБК со ссылкой на Helsingin Sanomat.
"Если ЕС примет решение о полном запрете туристических виз - что, я думаю, вполне возможно в Евросоюзе, - тогда страны ЕС, в том числе Финляндия, должны иметь другой тип визы - например, для критически настроенных журналистов, активистов гражданского общества или представителей оппозиции", - сказал Хаависто.
Финляндия готова ужесточить меры, а сейчас ожидает единой позиции ЕС по данному вопросу.
В середине августа в Финляндии сообщили, что с сентября сократят прием заявок на туристические визы от граждан России в 10 раз.
Ранее Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили прием документов на туристические визы от россиян.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987923-polnyy-zapret-es-na-vydachu-turisticheskih-viz-rossiyanam-dopustili-v-finlyandii/