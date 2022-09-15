Сенаторы США представили законопроект по внесению России в список спонсоров терроризма

Вашингтон. Иллюстративное фото: Pexels

В обход администрации Байдена американские сенаторы представили законопроект по внесению России в список государств-спонсоров терроризма, передает Politico.

Авторами законопроекта являются сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. К слову, оба уже побывали в Украине, где встречались с Зеленским.

"Мы прекрасно понимаем, что администрация [Байдена] придерживается иного мнения по этому вопросу. Со всем уважением, я не согласен. Мы считаем, что Россия более чем заслужила право быть среди изгоев в лице Ирана, Северной Кореи, Кубы и Сирии", - сказал Блюменталь на минувшей пресс-конференции.

На прошлой неделе Байден на вопрос, будут ли Штаты объявлять Россию страной-спонсором терроризма, ответил решительным отказом. А на минувшем брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс также подтвердил, что они не предпримут данную меру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987915-senatory-ssha-predstavili-zakonoproekt-po-vneseniyu-rossii-v-spisok-sponsorov-terrorizma/