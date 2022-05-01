"Лара Крофт уже в Украине": Анджелина Джоли приехала во Львов (видео)
Накануне, 30 апреля, известная голливудская актриса и посол доброй воли по делам беженцев в ООН Анджелина Джоли приехала в Украину с гуманитарной миссией. Звезду засняли в одном из кафе во Львове.
Журналистка украинского портала "Обозреватель" Майя Подгорецкая засняла Джоли на видео, когда та посещала одно из кафе во Львове. Кадрами она поделилась на личной странице в Facebook.
Автор видео призналась, что для нее встреча со звездой стала полной неожиданностью.
"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анджелина Джоли", - написала Подгорецкая.
В комментариях к посту журналистка также указала, что звезду сопровождала охрана, сотрудники которой вежливо попросили не снимать Джоли на камеру. Также она написала, что знаменитость была очень приветливой.
Позже на странице компании "Укрзалізниця" в Facebook появилось еще одно видео, на котором Анджелина Джоли общается с украинцами на вокзале во Львове.
В описании к посту говорится, что актриса приехала в Украину с гуманитарной миссией и посетила вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска.
"Лара Крофт уже в Украине", - указывается в публикации.
Позже, когда в городе прозвучала воздушная тревога, голливудскую актрису вновь засняли на камеру, теперь уже бегущей к бомбоубежищу. Об этом сообщает Страна.ua.
Это произошло на львовском железнодорожном вокзале. Находившиеся рядом с Джоли волонтеры подсказали ей, как добраться до убежища.
Отмечается, что один из мужчин попытался сделать селфи со звездой, когда она бежала к укрытию.
Напомним, что ранее Джоли высказалась о ситуации в Украине как посол доброй воли ООН.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967594-lara-kroft-uzhe-v-ukraine-andzhelina-dzholi-priehala-vo-lvov-video/