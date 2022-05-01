"Лара Крофт уже в Украине": Анджелина Джоли приехала во Львов (видео)

Анджелина Джоли. Кадр из видео: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Накануне, 30 апреля, известная голливудская актриса и посол доброй воли по делам беженцев в ООН Анджелина Джоли приехала в Украину с гуманитарной миссией. Звезду засняли в одном из кафе во Львове.

Журналистка украинского портала "Обозреватель" Майя Подгорецкая засняла Джоли на видео, когда та посещала одно из кафе во Львове. Кадрами она поделилась на личной странице в Facebook.

Автор видео призналась, что для нее встреча со звездой стала полной неожиданностью.

"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анджелина Джоли", - написала Подгорецкая.

В комментариях к посту журналистка также указала, что звезду сопровождала охрана, сотрудники которой вежливо попросили не снимать Джоли на камеру. Также она написала, что знаменитость была очень приветливой.

Позже на странице компании "Укрзалізниця" в Facebook появилось еще одно видео, на котором Анджелина Джоли общается с украинцами на вокзале во Львове.

В описании к посту говорится, что актриса приехала в Украину с гуманитарной миссией и посетила вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска.

"Лара Крофт уже в Украине", - указывается в публикации.

Позже, когда в городе прозвучала воздушная тревога, голливудскую актрису вновь засняли на камеру, теперь уже бегущей к бомбоубежищу. Об этом сообщает Страна.ua.

Это произошло на львовском железнодорожном вокзале. Находившиеся рядом с Джоли волонтеры подсказали ей, как добраться до убежища.

Отмечается, что один из мужчин попытался сделать селфи со звездой, когда она бежала к укрытию.

Напомним, что ранее Джоли высказалась о ситуации в Украине как посол доброй воли ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967594-lara-kroft-uzhe-v-ukraine-andzhelina-dzholi-priehala-vo-lvov-video/