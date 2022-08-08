Актриса Джессика Честейн встретилась с Зеленским в Киеве

Владимир Зеленский и Джессика Честейн. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Голливудская актриса Джессика Честейн посетила украинскую столицу с официальным визитом 7 августа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в официальном Telegram.

"Сегодня в Украине находится американская актриса Джессика Честейн. Для нас такие визиты известных людей чрезвычайно ценны. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку!" - написал Зеленский.

Помимо встречи с украинским президентом, Честейн посетила детскую больницу "Охматдет", где проходят лечение дети из Херсона и Чернигова. Также актриса побывала в Ирпене.

До Честейн в Украине с начала войны побывали актеры Бен Стиллер, Шон Пенн, Анджелина Джоли, миллиардер Ричард Брэнсон, сын Уоррена Баффета Говард Баффет и другие известные личности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982237-aktrisa-dzhessika-chesteyn-vstretilas-s-zelenskim-v-kieve/