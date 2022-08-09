Владимир Зеленский побеседовал с Биллом Клинтоном. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram, что побеседовал с бывшим президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном. Последний выразил поддержку Украине.

"Для обществ, где свобода и демократия являются основополагающими ценностями, чрезвычайно важно не потерять ощущение неотложности войны в Украине. Я благодарен 42-му президенту США Биллу Клинтону за беседу и личную поддержку нашей страны!" - написал Зеленский.

Демократ Билл Клинтон занимал пост президента Соединенных Штатов с 1993 по 2001 год. До президентства пять раз избирался губернатором штата Арканзас.

В начале мая Зеленский побеседовал по видеосвязи с преемником Клинтона 43-м президентом США Джорджем Бушем. Последний назвал украинского лидера "Уинстоном Черчиллем нашего времени".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982328-zelenskiy-pobesedoval-s-billom-klintonom/