Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании

Борис Джонсон. Фото: Dan Kitwood / Staff / Getty Images

Сегодня, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что покидает свою должность, а также оставляет пост председателя Консервативной партии.

Как пишет The Washington Post, Джонсон объявил, что покинет должности главы правительства и партии, однако продолжит исполнять свои обязанности до осени.

В октябре представители британской Консервативной партии назначат нового премьер-министра.

The Wall Street Journal, в свою очередь, отмечает, что во время своей речи Джонсон не стал говорить о скандалах, которые привели к его уходу.

Обращаясь к британцам, политик сказал, что ему "грустно покидать лучшую работу в мире, но все хорошее когда-то заканчивается".

Также он указал, что в последние дни изо всех сил пытался сохранить текущее правительство, и сожалеет, что "не преуспел в этом вопросе".

Тем не менее, по словам Джонсона, он гордится своими достижениями, такими как брексит и противостояние пандемии COVID-19.

Напомним, что 7 июня состоялось голосование по вопросу о вотуме недоверия в адрес Бориса Джонсона. Поводом для него стал скандал вокруг вечеринки в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар локдауна COVID-19 в мае 2020 года. Джонсон не раз извинялся за тот инцидент.

В итоге правящая партия объявила главе правительства вотум доверия. Отметим, еще до голосования Борис Джонсон заявил, что не пожалел о тех самых вечеринках во время карантина.

Сегодня утром стало известно, что Джонсон отказал Шотландии в референдуме о независимости. Позднее в ряде СМИ заявили, что премьер Великобритании намерен подать в отставку, однако хочет сохранить пост до осени, когда изберут нового лидера.

Позже были названы вероятные кандидаты на место британского премьер-министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977403-boris-dzhonson-zayavil-ob-uhode-s-posta-premer-ministra-velikobritanii/