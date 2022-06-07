Борис Джонсон получил вотум доверия от правящей партии Великобритании

Борис Джонсон. Фото: instagram.com/borisjohnsonuk

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сохранил свой пост после того, как получил вотум доверия от правящей Консервативной партии, передает The Guardian.

Согласно результатам голосования, Джонсона поддержали 211 представителей Консервативной партии, 148 высказались против.

По словам британского премьера, это "очень хороший" результат, который позволит правительству оставить тему вечеринки в локдаун на Даунинг-стрит позади и сосредоточиться на тех делах, которые могут помочь людям.

Напомним, в конце прошлого года СМИ опубликовали фотографии вечеринки в саду в резиденции премьера Джонсона на Даунинг-стрит. На снимках изображены сам премьер, его супруга и подчиненные. Фото было сделано в мае 2020 года, во время локдауна. Участники вечеринки не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию. После этого Джонсона призвали уйти в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972888-boris-dzhonson-poluchil-votum-doveriya-ot-pravyaschey-partii-velikobritanii/