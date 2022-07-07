СМИ: Борис Джонсон хочет оставаться на посту премьера Британии до избрания нового лидера

Борис Джонсон. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Но хочет остаться на посту премьера до избрания нового лидера Консервативной партии, передает The Guardian.

Новый лидер тори будет избран в октябре этого года.

Также сообщается, что Джонсон сегодня, 7 июля, выступит с обращением к стране.

"Я только что получила официальное заявление от Даунинг-стрит. Премьер-министр выступит с обращением к стране сегодня. То есть Борис Джонсон выступит с заявлением. Для него это кончено", - сказала в эфире телеканала Sky News ведущая Бет Ригби.

Ранее телеканал ITV со ссылкой на источники сообщил, что Борис Джонсон уйдет с поста премьер-министра Великобритании.

Напомним, призывы к отставке премьера Джонсона усилились после ухода с поста бывшего замглавы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. Последний ранее был фигурантом в расследованиях о домогательствах. Как выяснилось, британский премьер знал об этом, но все равно назначил его на эту должность.

Ранее свыше 40 сотрудников британского правительства подали в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977355-smi-boris-dzhonson-hochet-ostavatsya-na-postu-premera-britanii-do-izbraniya-novogo-lidera/