СМИ назвали потенциальных кандидатов на место Бориса Джонсона

Борис Джонсон. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Телеканал Sky News опубликовал список потенциальных кандидатов на замену премьер-министра Бориса Джонсона, который, по сообщениям СМИ, подаст в скором времени в отставку.

"Бывший канцлер Казначейства Риши Сунак и министр торговой политики Пенни Мордонт лидируют в борьбе за место Бориса Джонсона на посту лидера Консервативной партии [Великобритании]", - говорится в сообщении.

За Сунаком и Мордонт в рейтинге следуют министр обороны Британии Бен Уоллес, глава МИД Лиз Трасс, министр здравоохранения Саджид Джавид, а также Надхим Захави, Джереми Хант, Том Тугендхат, Майкл Гоув и Стив Бейкер.

Кроме того, Букингемский дворец отказался сообщать, говорила ли королева Елизавета II сегодня утром с Джонсоном об отставке. Последний раз она беседовала с Джонсоном в среду вечером.

Как известно, премьеры Британии должны оповещать королеву о своей отставке.

Ранее СМИ сообщили, что Джонсон подаст в отставку, но хочет остаться на посту премьера до осени, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977364-smi-nazvali-potentsialnyh-kandidatov-na-mesto-borisa-dzhonsona/