Борис Джонсон извинился за вечеринку в своей резиденции во время локдауна

Борис Джонсон. Фото: Toby Melville - WPA Pool / Getty Images

Британский премьер-министр Борис Джонсон принес извинения за то, что в 2020 году, в период локдауна, посетил вечеринку в саду своей резиденции на Даунинг-стрит, передает РИА Новости.

По его словам, он думал, что данная встреча, организованная 20 мая 2020 года, была рабочим мероприятием. Он пояснил, что вышел в сад, чтобы подышать свежим воздухом и поблагодарить сотрудников, а спустя 25 минут вернулся в свой кабинет.

"Что касается моего участия в мероприятии, я хочу еще раз повторить, что я думал, что это рабочее мероприятие. Я сожалею, что мы не сделали по-другому в тот вечер. Я беру на себя ответственность за это и приношу извинения", – заявил Джонсон.

Премьер-министр Великобритании добавил, что понимает разгневанных соотечественников, которые считают, что люди, разработавшие коронавирусные ограничения, сами же их не соблюдают.

Лидер оппозиции Кир Стармер назвал его извинение "ничего не стоящим" и потребовал отставки Джонсона.

Ранее СМИ опубликовали фото с вечеринки Бориса Джонсона в разгар пандемии. На ней можно увидеть Бориса Джонсона вместе с супругой и примерно 17 сотрудниками в саду на Даунинг-стрит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950883-boris-dzhonson-izvinilsya-za-vecherinku-v-svoey-rezidentsii-vo-vremya-lokdauna/