СМИ: Премьер Британии Борис Джонсон подаст в отставку

Борис Джонсон. Фото: instagram.com/borisjohnsonuk

Борис Джонсон уйдет с поста премьер-министра Великобритании, сообщает телеканал ITV со ссылкой на источники. Ранее свыше 50 членов его правительства подали в отставку.

"Источники сообщили редактору ITV News UK Полу Брэнду, что премьер-министр [Джонсон] уходит в отставку", - сказано в сообщении.

Источники телеканала сообщают, что "можно ожидать новостей от премьер-министра" уже сегодня, 7 июля.

Напомним, призывы к отставке премьера Джонсона усилились после ухода с поста бывшего замглавы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. Последний ранее был фигурантом в расследованиях о домогательствах. Выяснилось, что Джонсон знал об этом, но все равно назначил его на этот пост.

А начиная с 5 июля на этом фоне свыше 40 сотрудников британского правительства подали в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977346-smi-premer-britanii-boris-dzhonson-podal-v-otstavku/