Борис Джонсон заявил, что не пожалел о вечеринках во время локдауна

Борис Джонсон. Фото: Jeff J Mitchell/WPA Pool/Getty Images

Британский премьер Борис Джонсон еще до голосования по вотуму недоверия заявил, что хотел бы снова посетить вечеринки, которые были во время локдауна, передает The Telegraph.

До начала голосования в своем обращении к членам Консервативной партии Борис Джонсон заявил, что снова бы принял участие в прощальных вечеринках, которые проводились на Даунинг-стрит в честь уходящих с постов коллег.

Отмечается, что подобные высказывания британского премьера вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Некоторые пользователи посчитали, что Джонсон не раскаялся в участии в вечеринках во время локдауна, хотя ранее он приносил свои извинения.

Тем временем Борис Джонсон получил вотум доверия от правящей партии Великобритании. Его поддержали 211 представителей Консервативной партии, 148 высказались против.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972931-boris-dzhonson-zayavil-chto-ne-pozhalel-o-vecherinkah-vo-vremya-lokdauna/