Борис Джонсон отказал Шотландии в референдуме о независимости

Борис Джонсон. Фото: Jeff J Mitchell/WPA Pool/Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил предложение первого министра Шотландии Николы Стерджен провести референдум о независимости региона в следующем году, передает Financial Times.

Британский премьер на своей странице в Twitter опубликовал письмо, в котором отказал Стерджен в проведении референдума о независимости Шотландии. Он отметил, что вопрос был решен еще в 2014 году, когда шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве.

"В то время как наша страна стоит перед беспрецедентными вызовами как внутри, так и извне, я не могу согласиться, что сейчас пришло время вернуться к этому вопросу, на который шотландский народ ясно ответил в 2014 году", – написал он.

Напомним, первый министр Шотландии Никола Стерджен на прошлой неделе объявила о планах провести новый референдум о независимости от Великобритании. Она тогда заявила, что не позволит шотландской демократии оказаться заложницей Бориса Джонсона или любого другого премьер-министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977261-boris-dzhonson-otkazal-shotlandii-v-referendume-o-nezavisimosti/