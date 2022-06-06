Голосование по вопросу о вотуме недоверия Борису Джонсону пройдет в Великобритании

Борис Джонсон. Фото: Ben Pruchnie/Getty Images

Вечером 6 июня члены консервативной партии Великобритании проведут голосование по вопросу о вотуме недоверия действующему премьеру Борису Джонсону, передает The Guardian.

Поводом для этого послужил скандал вокруг британского премьера с вечеринкой на Даунинг-стрит в разгар локдауна COVID-19 в мае 2020 года. За что Джонсон не раз приносил извинения.

Как сообщил глава британского "Комитета 1922" Грэм Брэди, голосование пройдет 6 июня с 18:00 до 20:00 часов по местному времени (7 июня с 00:00 по 02:00 часов по времени Нур-Султана). Голоса будут подсчитаны сразу.

Брэди рассказал, что было получено свыше 54 писем от членов партии с соответствующим требованием в отношении Джонсона. А это на данный момент составляет 15 процентов всех депутатов.

Если же при голосовании действующий премьер Великобритании наберет 50 процентов всех голосов в свою пользу, он будет избавлен от такой процедуры на год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972788-golosovanie-po-voprosu-o-votume-nedoveriya-borisu-dzhonsonu-proydet-v-velikobritanii/