Польский военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси

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Военнослужащий Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко попросил убежища в Беларуси из-за несогласия с миграционной политикой своей родной страны. Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранкомитета Республики Беларусь.

Сообщается, что вчера, 16 декабря, белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен 25-летний военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль.

Он заявил, что является военнослужащим дивизии, которая была переброшена для охраны границы во время ЧП, связанного с наплывом мигрантов.

"В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь", - говорится в сообщении ведомства.

Telegram-канал Sputnik Беларусь пишет, что пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши пока отказался комментировать ситуацию.

"Давайте дождемся полной информации", - сказал Станислав Жарин на брифинге в Варшаве.

Между тем, в Поморской механизированной дивизии Польши подтвердили, что один из солдат покинул расположение части. Но пока армейские службы не имеют информации, что он перебрался в Беларусь, говорится в сообщении ведомства.

Издание также опубликовало фотографию Эмиля Чечко - он дал интервью белорусскому телевидению.

Напомним, в начале ноября на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, пытающихся попасть в Европу. Из-за этого Польша закрыла один из пунктов пропуска на границе, а позже правительство страны заявило о планах построить на границе с Беларусью стену.

В середине ноября на границе начались столкновения между мигрантами и польскими силовиками. Польские военные подняли в воздух вертолет и применили против людей водометы и светошумовые гранаты.

Позже Минск заявил о применении Польшей спецсредств с химикатами против мигрантов на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947279-polskiy-voennosluzhaschiy-poprosil-politicheskogo-ubezhischa-v-belarusi/