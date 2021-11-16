Столкновения на белорусско-польской границе: силовики Польши подняли в воздух вертолет (видео)

На белорусско-польской границе продолжаются столкновения польских силовиков с мигрантами.
Сообщается, что одной из беженок на границе с Польшей стало плохо. Белорусские врачи ее госпитализировали. Также, по словам мигрантов, многие из них заболели, потому что на границе минусовая температура, передает РИА Новости.
Также на границе силовики Польши подняли в воздух вертолет.
Тем временем в Интернете начали публиковать видеоролики сложившейся ситуации на белорусско-польской границе, снятые с дрона. На кадрах видно применение польскими силами водомета и светошумовых гранат.
Белорусские пограничники не вмешиваются в конфликт беженцев с польскими силовиками.
Министерство обороны Беларуси заявило, что польские власти разместили на приграничной территории уже 23 тыс. солдат, передает Telegram-канал РИА Новости.
Польская сторона тоже опубликовала кадры, на которых нелегалы бросают в их сторону камни.
Группа мигрантов надеялась прорваться на территорию Польши с помощью бревна, но не удалось. Видеоролик опубликовали Shot.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942461-stolknoveniya-na-belorussko-polskoy-granitse-siloviki-polshi-podnyali-v-vozduh-vertolet/