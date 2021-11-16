Камни и слезоточивый газ: на польско-белорусской границе начались столкновения (видео)

Мигранты забрасывают польских силовиков камнями. Скриншот: Telegram/Sputnik Беларусь

Нелегальные мигранты начали закидывать польских силовиков камнями.

Момент попал на видео. Беженцы на белорусско-польской границе предприняли попытку пройти на территорию Польши штурмом, передает РБК.

В ответ на агрессию польские пограничники начали стрелять из водомета и использовать светошумовые гранаты.

Причем одни мигранты ломали ограждения из колючей проволоки и закидывали польских силовиков, другие помогали "поставлять" камни кидающим.

Силовикам Польши пришлось также пустить в ход слезоточивый газ.

Ранее официальные лица Польши выразили опасение, что нелегальных мигрантов на границе могут снабдить оружием. Также недавно к белорусско-польской границе прибыла новая группа беженцев. Примерно 200 человек.

Правительство Польши заявило, что в первом квартале следующего года построит стену на границе с Беларусью. При этом сроки не уточняются.

Тем временем Лукашенко заявил, что ситуация на границе направлена на вовлечение в конфликт России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942450-kamni-i-slezotochivyy-gaz-na-polsko-belorusskoy-granitse-nachalis-stolknoveniya/