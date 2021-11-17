Минск заявил о применении Польшей спецсредств с химикатами на границе

Польские силовики на границе с Беларусью. Фото: belta.by

Заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Игорь Малык заявил, что военные Польши применили против мигрантов на границе специальные средства с токсическими химикатами, передает БЕЛТА.

"Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия", – заявил Игорь Малык.

По его словам, использование таких средств может привести к "необратимым последствиям для здоровья людей, повреждая органы дыхания и зрения".

Малык добавил, что их настораживает сам факт применения подобных спецсредств по отношению к мигрантам на белорусско-польской границе.

"Министерство обороны считает, что подобные действия должны получить правовую оценку", – отметил он.

Ранее польские силовики заявили, что белорусская сторона предоставила мигрантам шумовые гранаты. В польской полиции также заявили о том, что один из их сотрудников серьезно пострадал на границе с Беларусью: у него диагностировали перелом костей черепа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942528-minsk-zayavil-o-primenenii-polshey-spetssredstv-s-himikatami-na-granitse/