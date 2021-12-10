Группа беженцев на польско-белорусской границе решила вернуться на родину

Мигранты на польско-белорусской границе. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Некоторые беженцы, находящиеся в транспортно-логистическом центре "Брузги" у границы Беларуси с Польшей, сообщили представителям Международной организации по миграции, что готовы вернуться на родину, передает Sputnik Беларусь.

Как заявил координатор по чрезвычайным ситуациям Международной организации по миграции Мохаммед Рефаат, несколько мигрантов сообщили ему, что хотят вернуться домой. В данное время организация собирает данные беженцев, готовых отправиться на родину. Тем, у кого ничего, организация намерена предоставить деньги и документы.

По его словам, статус беженца в ЕС для мигрантов предоставляется решением нескольких стран, их организация никак не может на это повлиять.

"Пока мы можем предложить только добровольное возвращение на родину", – добавил он.

Отмечается, что представители организации привезли гуманитарную помощь для беженцев – продуктовые наборы для 1500 человек на одну неделю. Пока в центре на польско-белорусской границе находятся около тысячи нелегальных мигрантов.

Ранее президент Беларуси рассказал, что среди организаторов перевозки мигрантов к границе были россияне, включая чеченцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946268-gruppa-bezhentsev-na-polsko-belorusskoy-granitse-reshila-vernutsya-na-rodinu/