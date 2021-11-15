Польша построит стену на границе с Беларусью

Белорусско-польская граница. Фото: OKSANA MANCHUK/BELTA/AFP via Getty Images

Правительство Польши построит стену на границе с Беларусью в первой половине следующего года, передает РИА Новости.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Мачей Вонсик. Конкретные сроки не уточняются.

"Было бы безответственным представлять какие-то конкретные сроки, пока еще не подписаны договоры", - говорит он.

На прошлой неделе польское правительство приняло закон о строительстве стены на месте, где сейчас расположено заграждение из колючей проволоки. Сооружение будет оснащено датчиками движения, камерами и тепловизорами, а длина составит 180 километров.

Прошлая ночь на белорусско-польской границе прошла спокойно и без инцидентов. Хотя они и опасались возобновления попыток прорыва. Потому что ранее туда прибыли новые группы нелегальных мигрантов, говорит говорит замминистра Вонсик.

По его словам, на границе сейчас находятся четыре тысячи пограничников, две тысячи полицейских и 15 тысяч солдат польской армии.

Также официальные лица Польши заявили о риске вооруженной провокации на границе с Беларусью.

"Мы должны быть готовы ко всему. Люди, которые на границе, солдаты, все время, каждый день, каждую ночь сталкиваются с провокациями. Мы видели применение лазера, мы знаем, что там есть снайперы. Наши люди готовы к различным вариантам развития ситуации. Мы, конечно, опасаемся вооруженной провокации", - говорит глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

Ранее еще 200 мигрантов прибыли на белорусско-польскую границу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942239-polsha-postroit-stenu-na-granitse-s-belarusyu/