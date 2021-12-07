Беларусь обнародовала ответные санкции против Евросоюза

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В ближайшее время Минск введет запрет на ввоз в Беларусь ряда товаров из стран, применяющих «незаконные санкции», которые направлены на «подрыв суверенитета» и «ухудшение благосостояния белорусских граждан», передает РБК.

Беларусь в качестве ответных мер на «незаконное внешнее санкционное давление» запретит импорт ряда товаров из стран Евросоюза и Великобритании, говорится в заявлении МИД страны.

«Постановление будет подписано в кратчайшие сроки. Будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Так, в ответ на санкции против авиационной отрасли Беларуси, в основе которых лежит «недобросовестная конкуренция», Минск примет аналогичные шаги против авиакомпаний из ЕС и Великобритании.

Более того, Минск расширит список лиц, нежелательных для въезда на территорию Беларуси и Союзного государства. Также белорусские власти реализуют ряд шагов «непубличного характера».

В качестве одной из самых существенных ответных мер Беларусь назвала реализацию союзных программ и укрепление экономической интеграции с Россией.

Также Минск продолжит выстраивать торгово-экономические отношения со странами — участницами ЕАЭС (Армения, Кыргызстан, Казахстан) и со странами «дальней дуги» (странами Азии, Африки и Латинской Америки).

Евросоюз 2 декабря одобрил введение очередных санкций против Беларуси. Всего ограничения наложены на 183 физических лица и 26 организаций. Ограничения в том числе коснулись белорусской авиакомпании «Белавиа», сирийского авиаперевозчика Cham Wings, судей Верховного суда, гостиниц «Планета» и «Минск» и глав погранотрядов.

Помимо стран ЕС новые санкции ввели США и Великобритания. Западные страны обвиняют Минск в организации миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Минск не раз отвергал обвинения в организации миграционного кризиса. Власти Беларуси утверждали, что мигранты действуют самостоятельно, а на штурм их спровоцировало «равнодушие» Варшавы.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась в ноябре этого года, когда несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе со стороны Беларуси и предприняли несколько попыток прорыва на территорию Польши.

Президент Польши Анджей Дуда утверждал, что Минск намеренно направлял потоки беженцев на те участки в Гродненской области, где нет пограничных переходов. В Беларуси отвергли все обвинения и сообщили, что мигранты действовали самостоятельно, пытаясь обратить внимание на «нарушение прав человека в Польше».

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что в Евразийском экономическом союзе (куда входит и Казахстан) прорабатывается консолидированный ответ на санкции Запада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945753-belarus-obnarodovala-otvetnye-sanktsii-protiv-evrosoyuza/