Великобритания отправит своих военных на границу Польши и Беларуси

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Минобороны Великобритании подтвердило, что направит на польско-белорусскую границу группу своих военных - они должны будут помочь усилить границу в связи с миграционным кризисом.

О том, что на границу Беларуси и Польши прибудут британские военные, ранее сообщал и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, британские военные помогут Польше укрепить заграждение на границе с Беларусью.

Теперь же эту информацию официально подтвердили и в Соединенном Королевстве.

"Небольшая группа британских военнослужащих после договоренности с правительством Польши была направлена, чтобы изучать какую инженерную поддержку мы можем оказать, чтобы решить ситуацию на границе с Белоруссией", - цитирует РИА Новости заявление британского оборонного ведомства.

Напомним, последние несколько недель на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, пытающихся попасть в Европу. Из-за этого Польша закрыла один из пунктов пропуска на границе.

Польские власти усилили охрану границы, попытки мигрантов проникнуть на территорию страны жестко пресекаются. Из-за этого пограничники Беларуси обвинили польских силовиков в жестоком избиении беженцев.

Несмотря на все усилия польских властей, группе мигрантов все же удалось прорваться на территорию страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942008-velikobritaniya-otpravit-svoih-voennyh-na-granitsu-polshi-i-belarusi/