"Telegram станет лучше": экс-глава Минцифры раскрыл подробности переговоров в Дуровым

Telegram в Казахстане будет работать быстрее. О переговорах с основателем мессенджера Павлом Дуровым Багдат Мусин сообщил в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Багдат Мусин отмечает, что казахстанцы активно пользуются приложением Telegram, постоянно обмениваясь данными.

"Недавно у меня была встреча с руководством компании Telegram, где мы договорились с Павлом Дуровым об обмене трафиком между нашими сетями напрямую, без транзитных операторов. Я уверен, что это улучшит не только качество сервиса для наших абонентов, но и надежность работы сервиса в Казахстане", - сообщил в своем посте Мусин.

Отмечается, что казахстанская сторона совместно со специалистами Telegram завершили необходимые работы и установили прямое физическое соединение с сетью Telegram, что позволяет нашим пользователям передавать данные между сетями быстрее и без промежуточных операторов.

"Сейчас мы получаем около 19 Гбит/с трафика в секунду от Telegram, и эта цифра будет расти в будущем. Трафик получаем для наших фиксированных абонентов. Благодаря этому сервис Telegram в квартирах и офисах должен стать лучше.

Прямое соединение позволило нам уменьшить время задержки при передаче данных до серверов Telegram. Например, если раньше с Астаны до Европы задержка составляла порядка 85 миллисекунд, то теперь она сократилась до 75 миллисекунд. В разных регионах этот показатель отличается. Это значит, что пользователи в Казахстане могут быстрее получать доступ к контенту и обмениваться информацией через Telegram", - добавил Багдат Мусин.

Также, по словам экс-главы Минцифры, у Казахстана есть прямое взаимодействие с владельцами автономных систем таких компаний, как Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Twitch, и Netflix и др. И теперь к этому списку добавился и Telegram.

"Сотрудничество с такими крупными игроками необходимо для укрепления наших позиций на рынке. Они являются основными источниками интернет-трафика, и наше прямое взаимодействие с ними позволяет обеспечивать высокоскоростной доступ к их сервисам для миллионов пользователей в нашем регионе, обеспечивая при этом независимость от работы пакетных сетей транзитных операторов", - подытожил Мусин.

Напомним, в конце июня сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прибыл в Астану. Отмечалось, что ранее глава МЦРИАП Жаслан Мадиев передавал ему приглашение посетить Казахстан.

В тот же день Дурова, едущего на эскалаторе в Astana Hub, сняли на видео.

В эти же дни стало известно, что в Международном финансовом центре Астана одобрили Toncoin для торговли на лицензированных AFSA платформах.

Глава Минцифры, комментируя поездку Дурова в Казахстан, рассказал, что бизнесмену понравилось в нашей стране.

Позже основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился фотографиями и впечатлениями от своей поездки в Казахстан в соцсетях. Также бизнесмен показал фотографии, которые сделал во время поездки в нашу страну.