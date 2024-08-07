Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Telegram станет лучше": экс-глава Минцифры раскрыл подробности переговоров в Дуровым

Опубликовано:

Telegram в телефоне
Telegram. Иллюстративное фото: pexels.com

Telegram в Казахстане будет работать быстрее. О переговорах с основателем мессенджера Павлом Дуровым Багдат Мусин сообщил в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Багдат Мусин отмечает, что казахстанцы активно пользуются приложением Telegram, постоянно обмениваясь данными.

"Недавно у меня была встреча с руководством компании Telegram, где мы договорились с Павлом Дуровым об обмене трафиком между нашими сетями напрямую, без транзитных операторов. Я уверен, что это улучшит не только качество сервиса для наших абонентов, но и надежность работы сервиса в Казахстане", - сообщил в своем посте Мусин.

Отмечается, что казахстанская сторона совместно со специалистами Telegram завершили необходимые работы и установили прямое физическое соединение с сетью Telegram, что позволяет нашим пользователям передавать данные между сетями быстрее и без промежуточных операторов.

"Сейчас мы получаем около 19 Гбит/с трафика в секунду от Telegram, и эта цифра будет расти в будущем. Трафик получаем для наших фиксированных абонентов. Благодаря этому сервис Telegram в квартирах и офисах должен стать лучше.

Прямое соединение позволило нам уменьшить время задержки при передаче данных до серверов Telegram. Например, если раньше с Астаны до Европы задержка составляла порядка 85 миллисекунд, то теперь она сократилась до 75 миллисекунд. В разных регионах этот показатель отличается. Это значит, что пользователи в Казахстане могут быстрее получать доступ к контенту и обмениваться информацией через Telegram", - добавил Багдат Мусин.

Также, по словам экс-главы Минцифры, у Казахстана есть прямое взаимодействие с владельцами автономных систем таких компаний, как Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Twitch, и Netflix и др. И теперь к этому списку добавился и Telegram.

"Сотрудничество с такими крупными игроками необходимо для укрепления наших позиций на рынке. Они являются основными источниками интернет-трафика, и наше прямое взаимодействие с ними позволяет обеспечивать высокоскоростной доступ к их сервисам для миллионов пользователей в нашем регионе, обеспечивая при этом независимость от работы пакетных сетей транзитных операторов", - подытожил Мусин.

Напомним, в конце июня сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прибыл в Астану. Отмечалось, что ранее глава МЦРИАП Жаслан Мадиев передавал ему приглашение посетить Казахстан.

В тот же день Дурова, едущего на эскалаторе в Astana Hub, сняли на видео.

В эти же дни стало известно, что в Международном финансовом центре Астана одобрили Toncoin для торговли на лицензированных AFSA платформах.

Глава Минцифры, комментируя поездку Дурова в Казахстан, рассказал, что бизнесмену понравилось в нашей стране.

Позже основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился фотографиями и впечатлениями от своей поездки в Казахстан в соцсетях. Также бизнесмен показал фотографии, которые сделал во время поездки в нашу страну.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2145750-telegram-stanet-luchshe-eks-glava-mincifry-raskryl-podrobnosti-peregovorov-v-durovym/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie