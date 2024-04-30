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"Я подал в отставку": Мусин прокомментировал свой уход с поста главы Минцифры

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Багдат Мусин за трибуной
Багдат Мусин. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Экс-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин прокомментировал свой уход с поста главы ведомства в своем аккаунте в Instagram, передает NUR.KZ.

"Вы, наверное, все слышали последнюю новость о том, что я подал в отставку. Хотел бы в первую очередь поблагодарить Главу государства за оказанное доверие и предоставленную возможность руководить цифровизацией в стране, как одним из ключевых блоков", - написал Мусин.

Он отметил, что с 2020 года многое было сделано и многое еще предстоит.

По словам Мусина, сегодня Казахстан по праву может называться одной из самых развитых цифровых стран мира.

"И в этом заслуга большой команды профессионалов, с которыми мы вместе росли, делили как трудности, так и большие победы. Я благодарен каждому из вас за поддержку, доверие и вовлеченность в процессы внедрения цифровых сервисов и развитие министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Я горжусь нашими достижениями, которые сделали жизнь простых казахстанцев проще и удобнее - это цифровые госуслуги", - написал экс-министр.

Он подчеркнул, что казахстанские прогрессивные цифровые продукты были отмечены на международном уровне и позволили представлять нашу страну наряду с мировыми цифровыми лидерами.

Напомним, что сегодня указом главы государства Багдат Мусин был освобожден от должности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Кресло министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности он занял в сентябре 2020 года. В январе 2022 года указом президента он был переназначен на пост главы Минцифры. Также Мусин сохранил свой пост в 2023 году. В 2024 году Багдат Мусин остался на должности главы МЦРИАП в новом кабмине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2094008-ya-podal-v-otstavku-musin-prokommentiroval-uhod-s-posta-glavy-mincifry/

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