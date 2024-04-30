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Токаев освободил Мусина от должности главы Минцифры

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Багдат Мусин
Багдат Мусин. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Минцифры, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

"Указом главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

На официальном сайте Минцифры говорится, что Багдат Мусин родился 3 марта 1983 года в Экибастузе.

Окончил Университет имени С. Демиреля (2000-2004) и Казахский институт правоведения и международных отношений (2004-2006).

С 2004 по 2007 год - инженер-программист, начальник отдела Удостоверяющих центров, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО "Национальные информационные технологии". Советник-консультант по информационным технологиям АО "СК "AMANAT-insurance".

В 2007-2010 годах - советник министра юстиции по информационным технологиям и Начальник управления информационных технологий.

С 2010 по 2011 год был замдиректора департамента государственной политики в области информационных технологий министерства связи и информации (Министерство транспорта и коммуникаций).

В 2011-2012 годах работал зампредседателя комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН.

С 2012 по 2014 год - председатель комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН.

В 2014 году был председателем правления АО "Национальные информационные технологии".

С 2014 по 2017 год - председатель правления АО "Казпочта".

В 2017-2018 годах - председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С 2018 по 2019 года был зампредседателя правления строительного холдинга Bi Group и руководителем корпоративного венчурного фонда.

В 2020 году - советник президента по цифровизации и инновационным технологиям.

В том же году он был первым замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, а после (в сентябре 2020 года) был назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2093981-tokaev-osvobodil-musina-s-posta-glavy-mincifry/

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