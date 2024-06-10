Экс-министр Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"

Экс-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина назначили председателем правления АО "Казахтелеком", передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АО "Самрук-Казына".

"Решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» председателем правления АО «Казахтелеком» назначен Багдат Мусин, бывший глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Новому председателю правления АО "Казахтелеком" пожелал успехов Нурлан Жакупов.

"Желаю Багдату Мусину больших успехов в руководстве одним из важнейших активов Фонда. Также хочу горячо поблагодарить Куанышбека Есекеева за более чем 14-летнее руководство крупнейшей телеком-компанией страны. Вклад первого руководителя АО «Казахтелеком» в развитие одной из ключевых компаний Фонда неоценим", - отметил председатель правления Фонда Нурлан Жакупов.

Сообщается, что Багдат Мусин в 2004 году окончил университет имени Сулеймана Демиреля по специальности "Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники", в 2006 окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "Правовед". Тогда же в 2004 году он начал трудовую карьеру в должности главного инженера-программиста АО "Национальные информационные технологии".

С 2007 по 2020 год он занимал различные государственные должности в Министерстве юстиции РК, Министерства связи и информации РК, Генеральной прокуратуры РК, был советником президента РК по цифровизации и инновационным технологиям, работал на других государственных должностях.

Последние несколько лет - с 2020-го по 2024-й год - работал министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Также за время трудовой деятельности работал в частных компаниях, в том числе руководителем корпоративных венчурных фондов. Кроме того, с 2014-го по 2016 год Мусин руководил компанией "Казпочта".

Напомним, ранее пост главы "Казахтелеком" занимал Куанышбек Есекеев, которого сегодня президент Касым-Жомарт Токаев назначил своим советником.

30 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Позже Багдат Мусин комментировал уход с должности. В соцсетях он отметил, что сам подал в отставку. На этой должности Мусин работал с сентября 2020 года.

2 мая вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек в кулуарах сената высказывался об отставке главы МЦРИАП. Он заявлял, что не связывает это с инцидентами в сфере цифровизации и утечкой данных казахстанцев.

Позже в Сети появились слухи о том, что на Багдата Мусина завели уголовное дело. На это ответил Антикор.