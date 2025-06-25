Ввести обязательную регистрацию дронов в Казахстане предложил депутат

На заседании мажилиса депутат заявил, что с развитием ИИ любой дрон можно использовать для преступных действий, и предложил лицензировать все подобные аппараты, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Елнур Бейсенбаев отметил, что в США у каждого дрона есть свой паспорт, который хранится в системе Remote ID, также там видны координаты.

В Казахстане обязательно регистрировать дроны от 250-ти грамм, однако, эта мера не соблюдается - в магазинах игрушек можно купить дрон до 15-ти кг.

"С расширением использования искусственного интеллекта любой дрон, беспилотник можно запрограммировать таким образом, что даже без участия людей можно будет проводить незаконные действия, преступные замыслы.

Чтобы предотвратить преступления и обеспечить безопасность граждан, необходимо обсудить вопросы усиления лицензирования и расширения реестра на мелкие аппараты, а также введения электронных систем идентификации для всех беспилотников в онлайн-режиме", - заявил депутат Елнур Бейсенбаев.

В связи с этим он предложил:

внедрить Remote ID для всех аппаратов массой от 250 грамм;

расширить системы учета полетной истории путем с внедрением "черных ящиков" (для записи полетных данных), а также передачи и обработки данных, сгенерированных искусственным интеллектом;

ввести лицензирование производителей беспилотников с обязательной уникальной маркировкой ключевых узлов;

ужесточить административную и уголовную ответственность за нелегальную сборку и применение дронов.

Напомним о нескольких обсуждаемых ситуациях с БПЛА в Казахстане. Так, недавно представитель МИД РК прокомментировал заявление МИД РФ о том, что 19-20 июня через воздушное пространство Казахстана пролетали десятки беспилотников.

Ранее в МИД России заявили, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов над территорией Западно-Казахстанской области. В России заявили, что речь идет об украинских БПЛА с "целью захода на территорию РФ".

Добавим, несколько дней назад около пограничной железнодорожной станции Болашак в Мангистауской области местные жители обнаружили объект, внешне похожий на беспилотник, полиция начала проверку.

В феврале этого года на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА.

Позже, 18 марта, жители поселка Атамекен Таскалинского района сообщили об обнаружении объекта, похожего на беспилотник. На место выехали саперы из Уральска и сотрудники РОП. В полиции также сообщили о начатой проверке по факту обнаружения БПЛА.

И 25 марта еще один похожий на беспилотник объект обнаружили в ЗКО. В полиции области сообщили, что ведомство совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Жанибекском районе.

В начале этого месяца первый замминистра обороны Султан Камалетдинов рассказал, кому принадлежат беспилотники, ранее найденные в ЗКО.

Еще мы писали о том, что в мае в Сети появилось видео, снятое жительницей Астаны, которая хотела заснять военный парад. Подлетевший к окну дрон "попросил" казахстанку отойти от окна в целях безопасности.

Также и перед окнами жителей многоэтажных домов в Усть-Каменогорске начали летать "говорящие" дроны. Как выяснилось, их запускают спасатели для профилактики падений детей из окон.