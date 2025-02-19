Похожий на беспилотник объект упал на территории ЗКО

На территории села Уялы Бокейординского района 18 февраля был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА, передает "Мой город".

18 февраля в 23.00 стало известно о том, что на территории села Уялы Бокейординского района найден неизвестный летательный объект. Находку обнаружили местные жители. Длина объекта составляет 120 сантиметров. На месте работали полицейские и спасатели.

"К этой рассылке прилагается фотография. Поисковик выдает, что этот аппарат очень похож на разведывательный БПЛА Crecerelle, разработанный французской компанией Sagem", - отмечается в публикации.

В акимате Бокейординского района представителям издания факт подтвердили, однако комментировать не стали. Редакция также направила запрос в департамент полиции и ДЧС ЗКО.

Издание напоминает, что на территории Бокейординского района расположен военный полигон "Капустин Яр", который функционирует с 1946 года. В настоящее время земли под полигон арендует министерство обороны РФ.

Полигон занимает 49,1% площади Бокейординского района, и падение обломков ракет и летательных аппаратов на территории района - не редкость.

Напомним, 17 февраля в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

После этого в Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, а прием осуществляется в штатном режиме.

Однако 18 февраля на сайте "Транснефти" появилось заявление, что последствия атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устранять до 2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал в соцсети подтверждение произведенной 17 февраля атаки по российским НПЗ, в том числе по станции "Кропоткинская".

А накануне в министерстве энергетики Казахстана сделали новое заявление касательно ситуации на объекте Каспийского Трубопроводного Консорциума. Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется согласно графику.

Сегодня, 19 февраля, стало известно, что казахстанские дипломаты намерены обсудить ситуацию с украинскими партнерами, так как это "очень важный вопрос для экономики Казахстана".