Похожий на беспилотник объект упал на территории ЗКО
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На территории села Уялы Бокейординского района 18 февраля был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА, передает "Мой город".
18 февраля в 23.00 стало известно о том, что на территории села Уялы Бокейординского района найден неизвестный летательный объект. Находку обнаружили местные жители. Длина объекта составляет 120 сантиметров. На месте работали полицейские и спасатели.
"К этой рассылке прилагается фотография. Поисковик выдает, что этот аппарат очень похож на разведывательный БПЛА Crecerelle, разработанный французской компанией Sagem", - отмечается в публикации.
В акимате Бокейординского района представителям издания факт подтвердили, однако комментировать не стали. Редакция также направила запрос в департамент полиции и ДЧС ЗКО.
Издание напоминает, что на территории Бокейординского района расположен военный полигон "Капустин Яр", который функционирует с 1946 года. В настоящее время земли под полигон арендует министерство обороны РФ.
Полигон занимает 49,1% площади Бокейординского района, и падение обломков ракет и летательных аппаратов на территории района - не редкость.
Напомним, 17 февраля в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
После этого в Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, а прием осуществляется в штатном режиме.
Однако 18 февраля на сайте "Транснефти" появилось заявление, что последствия атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устранять до 2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.
Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал в соцсети подтверждение произведенной 17 февраля атаки по российским НПЗ, в том числе по станции "Кропоткинская".
А накануне в министерстве энергетики Казахстана сделали новое заявление касательно ситуации на объекте Каспийского Трубопроводного Консорциума. Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется согласно графику.
Сегодня, 19 февраля, стало известно, что казахстанские дипломаты намерены обсудить ситуацию с украинскими партнерами, так как это "очень важный вопрос для экономики Казахстана".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222171-pohozhiy-na-bespilotnik-obekt-upal-na-territorii-zko/