Зачем перед окнами казахстанцев летают "говорящие" дроны, объяснили в акимате

Перед окнами жителей многоэтажных домов в Усть-Каменогорске начали летать "говорящие" дроны. Как выяснилось, их запускают спасатели для профилактики падений детей из окон, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте акимата Восточно-Казахстанской области, в Усть-Каменогорске спасатели организовали профилактику в высотных домах.

"Спасатели используют "говорящие" дроны, которые не только озвучивают рекомендации по мерам безопасности, но и демонстрируют защитные устройства и замки на окна в квартирах, где есть маленькие дети. Так акцентируют внимание жителей для организации мер по защите детей от несчастных случаев", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе акции безопасности спасатели также установили специальные устройства на окна нуждающихся семей.

"Такая профилактика стала необходима, потому как в области уже произошло 2 случая выпадения детей из окон. В период жары, когда жители проветривают свои квартиры, они в суете дел и забот забывают о том, что открыли окна. Стоит отвлечься на секунды, оставив ребенка без присмотра, как может случиться беда. Нам было важно достучаться до сознания жителей и не допустить больше таких инцидентов", - прокомментировал заместитель начальника ДЧС ВКО Исхар Савазов.

Напомним, 9 мая в Сети появилось видео, снятое жительницей Астаны, которая хотела заснять военный парад. Подлетевший к окну дрон "попросил" казахстанку отойти от окна в целях безопасности.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.