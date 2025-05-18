Зачем перед окнами казахстанцев летают "говорящие" дроны, объяснили в акимате
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Перед окнами жителей многоэтажных домов в Усть-Каменогорске начали летать "говорящие" дроны. Как выяснилось, их запускают спасатели для профилактики падений детей из окон, передает NUR.KZ.
Как сообщается на сайте акимата Восточно-Казахстанской области, в Усть-Каменогорске спасатели организовали профилактику в высотных домах.
"Спасатели используют "говорящие" дроны, которые не только озвучивают рекомендации по мерам безопасности, но и демонстрируют защитные устройства и замки на окна в квартирах, где есть маленькие дети. Так акцентируют внимание жителей для организации мер по защите детей от несчастных случаев", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе акции безопасности спасатели также установили специальные устройства на окна нуждающихся семей.
"Такая профилактика стала необходима, потому как в области уже произошло 2 случая выпадения детей из окон. В период жары, когда жители проветривают свои квартиры, они в суете дел и забот забывают о том, что открыли окна. Стоит отвлечься на секунды, оставив ребенка без присмотра, как может случиться беда. Нам было важно достучаться до сознания жителей и не допустить больше таких инцидентов", - прокомментировал заместитель начальника ДЧС ВКО Исхар Савазов.
Напомним, 9 мая в Сети появилось видео, снятое жительницей Астаны, которая хотела заснять военный парад. Подлетевший к окну дрон "попросил" казахстанку отойти от окна в целях безопасности.
Как уберечь ребенка от падения из окна
На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:
- не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;
- не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;
- установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;
- не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;
- не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;
- не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;
- важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;
- тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246058-zachem-pered-oknami-kazahstancev-letayut-govoryashchie-drony-obyasnili-v-akimate/