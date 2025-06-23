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    Политика

      "Ведем диалог со всеми сторонами": МИД о падении беспилотников в ЗКО

      Опубликовано:

      Оператор управляет БПЛА.
      БПЛА. Иллюстративное фото: Diy13/Getty Images

      Представитель МИД РК на брифинге прокомментировал заявление МИД РФ о том, что 19-20 июня через воздушное пространство Казахстана пролетали десятки беспилотников, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Информация о том, что якобы с территории Казахстана запускаются беспилотные летательные аппараты в сторону России, не соответствует действительности. И пролет и запуск с территории РК не соответствуют действительности", - заявил Айбек Смадияров.

      По его словам, в настоящее время компетентные органы Казахстана изучают обстоятельства всех недавних инцидентов, связанных с обнаружением беспилотных летательных аппаратов на территории РК.

      "По всем инцидентам мы обязательно проводим следствие. Мы проводим проверку фактов, естественно, и с российской стороной, и другими сторонами ведем диалог. За деталями лучше в Минобороны обратиться. Предлагаем дождаться результатов рассмотрения инцидентов, по итогам которых будет проведена соответствующая работа", - резюмировал он.

      Напомним, ранее в МИД России заявили, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов над территорией Западно-Казахстанской области. В России заявили, что речь идет об украинских БПЛА с "целью захода на территорию РФ".

      Добавим, несколько дней назад около пограничной железнодорожной станции Болашак в Мангистауской области местные жители обнаружили объект, внешне похожий на беспилотник, полиция начала проверку.

      В феврале этого года на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА.

      Позже, 18 марта, жители поселка Атамекен Таскалинского района сообщили об обнаружении объекта, похожего на беспилотник. На место выехали саперы из Уральска и сотрудники РОП. В полиции также сообщили о начатой проверке по факту обнаружения БПЛА.

      И 25 марта еще один похожий на беспилотник объект обнаружили в ЗКО. В полиции области сообщили, что ведомство совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Жанибекском районе.

      В начале этого месяца первый замминистра обороны Султан Камалетдинов рассказал, кому принадлежат беспилотники, ранее найденные в ЗКО.

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