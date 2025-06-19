Похожий на беспилотник объект нашли жители Мангистауской области

Около пограничной железнодорожной станции Болашак в Мангистауской области местные жители обнаружили объект, внешне похожий на беспилотник, полиция начала проверку, передает NUR.KZ.

По данным издания Lada.kz, настоящий переполох среди жителей вызвал летательный аппарат, похожий на военный дрон. По словам очевидцев, летательный аппарат был найден сегодня днем, в Каракиянском районе, около пограничной железнодорожной станции Болашак.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу ДП региона.

"Департамент полиции Мангистауской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предмета, похожего на фрагменты беспилотного летательного аппарата, в Каракиянском районе.

Объект найден в удаленной местности, вдали от населенных пунктов, какой-либо ущерб отсутствует. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении ДП.

Это далеко не первый случай падения беспилотников на территории Казахстана. Так, в феврале этого года на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА.

Позже, 18 марта, жители поселка Атамекен Таскалинского района сообщили об обнаружении объекта, похожего на беспилотник. На место выехали саперы из Уральска и сотрудники РОП. В полиции также сообщили о начатой проверке по факту обнаружения БПЛА.

И 25 марта еще один похожий на беспилотник объект обнаружили в ЗКО. В полиции области сообщили, что ведомство совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Жанибекском районе.

В начале этого месяца первый замминистра обороны Султан Камалетдинов рассказал, кому принадлежат беспилотники.