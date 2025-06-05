В Минобороны рассказали, кому принадлежат беспилотники, найденные в ЗКО

Первый замминистра обороны Султан Камалетдинов в кулуарах сената рассказал, кому принадлежат беспилотники, найденные в ЗКО, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вопрос актуальный. Минобороны неоднократно отвечало на этот вопрос. Проводится расследование служебное и другими правоохранительными и специальными органами.

Как вы знаете, практически большинство, более 90% беспилотных летальных аппаратов, которые нашли на территории ЗКО, они находятся в пределах границ Главного летного испытательного центра Российской Федерации. Они имеют место, это полигон их, и воздушное пространство, которое над этим полигоном, используется этим испытательным центром", - сказал Султан Камалетдинов.

Журналисты уточнили, кто именно запустил найденные в ЗКО беспилотники.

"Это Российская Федерация, которая запускает и испытывает свои беспилотные летательные аппараты", - ответил спикер.

Напомним, в феврале этого года на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА. Поблизости расположен военный полигон "Капустин Яр", занимающий 49,1% площади Бокейординского района. В настоящее время земли под полигон арендует министерство обороны РФ.

Позже, 18 марта, жители поселка Атамекен Таскалинского района сообщили об обнаружении объекта, похожего на беспилотник. На место выехали саперы из Уральска и сотрудники РОП. В полиции также сообщили о начатой проверке по факту обнаружения БПЛА.

И 25 марта еще один похожий на беспилотник объект обнаружили в ЗКО. В полиции области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ведомство совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Жанибекском районе.