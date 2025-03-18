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Похожий на беспилотник объект вновь упал на западе Казахстана

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Упавший в ЗКО объект
Упавший в ЗКО объект. Фото: uralskweek.kz

Жители поселка Атамекен Таскалинского района сообщили о нахождении объекта, похожего на беспилотник - на место выехали саперы из Уральска и полиция района, передает "Уральская неделя".

Как сообщили представителям издания в полиции, 18 марта в 17:35 поступило сообщение от жителей поселка Атамекен об обнаружении неизвестного объекта (предположительно, упавшего беспилотного летательного аппарата).

На место выехали саперы из Уральска и сотрудники полиции РОП. Также дополнительно с районного центра с. Таскала выехали сотрудники районного акимата и ЧС.

Авторы публикации отмечают, что на территории соседней Саратовской области РФ украинские беспилотники регулярно поражают военный аэродром и хранилища ГСМ, вызывая масштабные разрушения.

Напомним, также на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО 18 февраля был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА.

Добавим, 17 февраля в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

После этого в Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, а прием осуществляется в штатном режиме.

Однако 18 февраля на сайте "Транснефти" появилось заявление, что последствия атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устранять до 2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал в соцсети подтверждение произведенной 17 февраля атаки по российским НПЗ, в том числе по станции "Кропоткинская".

А 19 февраля стало известно, что казахстанские дипломаты намерены обсудить ситуацию с украинскими партнерами, так как это "очень важный вопрос для экономики Казахстана".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229153-pohozhiy-na-bespilotnik-obekt-vnov-upal-na-zapade-kazahstana/