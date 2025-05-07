Дрон "попросил" жительницу Астаны отойти от окна во время военного парада (видео)

В Сети появилось видео, снятое жительницей Астаны, которая хотела заснять военный парад. Подлетевший к окну дрон "попросил" казахстанку отойти от окна в целях безопасности, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Instagram-аккаунте Astanovka98. Оно снято жительницей столицы из окна своей квартиры, к которому подлетел дрон.

"Уважаемые жители! Просим вас закрыть окно, а также отойти от окна в целях вашей безопасности", - слышно в кадре озвучиваемое с дрона сообщение.

В комментариях казахстанцы умиляются и удивляются, а некоторые и критикуют предпринятые меры.

"Круто. Как из фантастического фильма", "Такой хорошенький, вежливый", "Дожили, из своего же окна нельзя выглянуть", "Элементарные меры безопасности", - пишут пользователи.

Напомним, сегодня на главной площади страны "Қазақ елі" в Астане состоялся масштабный военный парад в честь 80-летия Великой Победы. Трансляцию можно посмотреть здесь.

В рамках парада копию Знамени Победы, водруженного Кошкарбаевым на Рейхстаг, торжественно вынесла на площадь группа знаменосцев Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Выступая перед казахстанцами, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с 80-летием Победы.

Также он отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу, высказался о том, что искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы недопустимо, и сообщил, что около 500 улиц по всей стране получат имена героев-казахстанцев.

Кульминацией парада стал полет авиации над Астаной: Акорда сообщила о задействовании в параде 66 самолетов военной авиации и вертолетов.