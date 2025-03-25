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Еще один похожий на беспилотник объект обнаружен в ЗКО

Опубликовано:

Беспилотник
БПЛА. Иллюстративное фото: Richard Newstead/Getty Images

В Западно-Казахстанской области начали проверку по факту обнаружения предмета, похожего на беспилотный летательный аппарат, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили об обнаруженном объекте, похожем на беспилотник.

"Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Жанибекском районе.

Объект обнаружен в удаленной местности, вдали от населенных пунктов. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в ДП.

Напомним, в феврале этого года на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА. Поблизости расположен военный полигон "Капустин Яр", занимающий 49,1% площади Бокейординского района. В настоящее время земли под полигон арендует министерство обороны РФ.

Позже, 18 марта, жители поселка Атамекен Таскалинского района сообщили об обнаружении объекта, похожего на беспилотник. На место выехали саперы из Уральска и сотрудники РОП.

Позже в полиции также сообщили о начатой проверке по факту обнаружения БПЛА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230395-eshche-odin-pohozhiy-na-bespilotnik-obekt-obnaruzhen-v-zko/