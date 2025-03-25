Еще один похожий на беспилотник объект обнаружен в ЗКО
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В Западно-Казахстанской области начали проверку по факту обнаружения предмета, похожего на беспилотный летательный аппарат, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
В пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили об обнаруженном объекте, похожем на беспилотник.
"Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Жанибекском районе.
Объект обнаружен в удаленной местности, вдали от населенных пунктов. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в ДП.
Напомним, в феврале этого года на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА. Поблизости расположен военный полигон "Капустин Яр", занимающий 49,1% площади Бокейординского района. В настоящее время земли под полигон арендует министерство обороны РФ.
Позже, 18 марта, жители поселка Атамекен Таскалинского района сообщили об обнаружении объекта, похожего на беспилотник. На место выехали саперы из Уральска и сотрудники РОП.
Позже в полиции также сообщили о начатой проверке по факту обнаружения БПЛА.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230395-eshche-odin-pohozhiy-na-bespilotnik-obekt-obnaruzhen-v-zko/