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Эзотерика

В Казахстан прибыл самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии

Опубликовано:

Компьютер
Компьютер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии прибыл в Казахстан - он будет обеспечивать бесперебойную и стабильную работу нового дата-центра МЦРИАП, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, производительность прибывшего суперкомьютера составляет около 2 экзафлопс.

Это первый в истории центральноазиатского региона суперкомпьютерный кластер. Он собран на новейших графических чипах NVIDIA H200, разработанных специально для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Запуск и установка суперкомпьютера будет реализована в новом дата-центре МЦРИАП уровня надежности Tier III, чтобы обеспечить бесперебойную и стабильную работу. Его запуск — также важный шаг в реализации Послания Президента по созданию собственной цифровой инфраструктуры и развитию национальной AI-экосистемы. Инициатива направлена не на узкий круг специалистов, а на развитие всей цифровой экосистемы страны. Такие мощности сегодня применяются во всех сферах, в частности здравоохранении, энергетике, в образовании и государственных услугах.

Важно и то, что ресурсы суперкомпьютера будут доступны всем. К ним смогут подключиться стартапы, которым нужны мощности для обучения нейросетей, университеты — для проведения фундаментальных и прикладных исследований, научные центры и компании, внедряющие ИИ в бизнес-процессы.

Поставка суперкомпьютера открыла путь к развитию экосистемы высокопроизводительных вычислений в Казахстане. Отдельно стоит отметить, что с этой поставкой Казахстан впервые выстроил механизм ввоза высокотехнологичного оборудования без пошлин и НДС. Это делает нашу страну значительно более привлекательной для международных IT-компаний и операторов дата-центров.

Напомним, во время официального визита в Казахстан Наследного Принца Абу-Даби, шейха Халеда бин Мохаммеда бин Зайда Аль Нахайяна, состоялось торжественное открытие зарубежного офиса компании Presight (G42) в Астане. В ходе визита было подписано соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Республике Казахстан между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Presight.

"Это стратегически важный шаг в построении цифровой инфраструктуры страны. Он укрепит цифровой суверенитет Казахстана и лидирующую позицию в регионе по развитию технологий ИИ и привлечению глобальных ИТ-игроков", - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

Проект является важным элементом практической реализации Концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и одним из ключевых этапов формирования современной ИТ-инфраструктуры Казахстана.

Напомним, в октябре 2023 года на форуме Digital Bridge в Астане президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия стратегического документа и законодательных актов по регулированию искусственного интеллекта в Казахстане. Также он поручил обеспечить строительство data-центров, специализирующихся на ИИ.

В декабре того года глава государства заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане. Позже в начале 2024 года Касым-Жомарт Токаев заявил о создании в Казахстане суперкомпьютера.

В феврале сообщалось, что Казахстан подписал соглашение с компанией Presight AI Ltd по созданию суперкомпьютера в стране.

В марте вице-министр МЦРИАП Каныш Тулеушин рассказывал, как в Казахстане будут создавать суперкомпьютер.

В мае глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о работе по созданию суперкомпьютера в Казахстане.

"Государством уже принимаются меры для развития инфраструктуры отрасли. Ведется работа по созданию суперкомпьютера, доступ к которому получат не только госорганы, но и научное сообщество и бизнес", - отметил президент.

Он также заявил, что решающее значение для динамичного развития сферы искусственного интеллекта имеет кадровый потенциал.

А в июле премьер-министр Олжас Бектенов поручил главе Миннауки провести тренировку первой модели суперкомпьютера в Казахстане до конца 3 квартала 2024 года. Премьер-министр добавил, что использование мощностей суперкомпьютера позволит повысить производительность в секторах экономики путем предоставления его в аренду бизнесу и научному сообществу.

Добавим, как пишет РБК, суперкомпьютеры нужны для супербыстрых вычислений. Главное отличие в том, что обычный компьютер выполняет задачи последовательно, хотя и на высокой скорости – вплоть до доли секунды, поэтому мы этого не замечаем. Суперкомпьютер делает это одновременно и обрабатывает огромный массив данных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2246403-v-kazahstan-pribyl-samyy-moshchnyy-superkompyuter-v-centralnoy-azii/