Казахстану нужны законы об искусственном интеллекте, заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия стратегического документа и законодательных актов по регулированию искусственного интеллекта в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Предстоит принять стратегический документ, определяющий сферу применения, задачи и инструменты развития ИИ. Это передовая международная практика, такой шаг позволит нам задать устойчивый вектор технологического прогресса страны.

Считаю, что прежде всего мы должны сосредоточиться на внедрении технологий искусственного интеллекта в таких значимых для нашей экономики отраслях, как нефтегазовый сектор, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика", – заявил сегодня президент Касым-Жомарт Токаев на форуме Digital Bridge.

По мнению главы Казахстана, стране нужно нормативное регулирование искусственного интеллекта.

"На сегодняшний день более 120 стран уже приняли различные законодательные акты для решения этой задачи. Нам следует ускорить разработку современной правовой регуляторной базы, которая будет отвечать лучшей мировой практике, учитывать и потребности рынка, и интересы граждан.

Нужно, чтобы правовые условия стимулировали приход международных компаний на наш рынок. Для этого необходимо соблюсти баланс интересов, сформировать открытые и справедливые "правила игры", – цитирует слова Токаева его пресс-служба в официальном Telegram-канале.

Президент добавил, что при этом искусственный интеллект не должен нарушать права и свободы граждан.

"Надеюсь, что участники форума смогут внести вклад в разработку базовых документов, регулирующих данную сферу, в том числе проекта Цифрового кодекса", – добавил он.

Напомним, что во время сегодняшнего выступления глава государства высказался о внедрении технологии 5G в Казахстане. Токаев отметил, что ранее перед правительством стояла задача до 2027 года охватить новой сотовой связью все областные центры, но в связи с развитием технологий этот процесс нужно ускорить.

Кроме того, президент заявил, что ИИ не отберет работу у казахстанцев, сообщил, что Бюро нацстатистики РК станет "цифровым", и дал поручение кабмину по обеспечению строительства data-центров, специализирующихся на ИИ.

Также Токаев сегодня высказался об опасности для человечества со стороны искусственного интеллекта.