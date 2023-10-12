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30 лет независимости Казахстана

Токаев поручил кабмину создать особые data-центры

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Сервер
Сервер. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме Digital Bridge, поручил обеспечить строительство data-центров, специализирующихся на ИИ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул, что важно последовательно укреплять цифровую инфраструктуру.

"Передовая IT-инфраструктура является основой будущего прогресса цифровой индустрии и, в частности, искусственного интеллекта. Поэтому ее развитие должно опережать потребности IT-разработчиков.

В первую очередь требуется нарастить наши вычислительные мощности. Поручаю правительству в течение двух лет обеспечить строительство data-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте.

Для этого могут быть привлечены такие мировые игроки, как Amazon, Google, Mastercard и Citigroup. Во время недавней поездки в Нью-Йорк я встречался с руководством этих компаний, и были достигнуты соответствующие договоренности. Важно также развивать экосистему данных для искусственного интеллекта. Большие данные – это, по сути, "топливо" для искусственного интеллекта. В Казахстане уже реализованы различные решения в этой сфере", – заявил президент.

Однако, по словам Токаева, их потенциал до конца не раскрыт из-за отсутствия доступа к имеющимся у государственных органов массивам данных.

"Здесь необходимо исходить из "презумпции открытости информации". Нужно обеспечить свободный доступ к обезличенным данным посредством Smart Data Ukimet. Подчеркиваю, все сведения должны быть обезличены и надежно защищены.

Требуется исключить любые риски утечки персональных данных. Кроме того, уже в следующем году предстоит запустить Национальную платформу искусственного интеллекта. Она должна объединить данные государства и крупного бизнеса, обеспечить их актуальность и доступность", – добавил он.

Кроме того, глава государства дал поручение по внедрению 5G в Казахстане.

"Мощным стимулом для развития инноваций станет полномасштабное развертывание сети 5G. В Казахстане этот процесс уже идет. Правительству надо завершить эту работу досрочно — до конца 2025 года", – подчеркнул он.

Еще, выступая на форуме, Токаев высказался об опасности ИИ для человечества. Он отметил, что в научных кругах сейчас нет единого мнения, к чему это приведет: к процветанию человечества или угрозе его уничтожения. Поэтому, по словам президента, особенно важен разумный контроль над искусственным интеллектом.

При этом в выступлении Касым-Жомарт Токаев заявил, что ИИ не отберет работу у казахстанцев, а также отметил необходимость принятия законодательных актов по регулированию искусственного интеллекта в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2040654-tokaev-poruchil-kabminu-obespechit-stroitelstvo-data-tsentrov-spetsializiruyuschihsya-na-ii/

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