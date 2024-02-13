Какая компания займется созданием суперкомпьютера в Казахстане

Казахстан подписал соглашение с компанией Presight AI Ltd. по созданию суперкомпьютера в стране. Данный проект планируется осуществить в два этапа, передает NUR.KZ со ссылкой на Минцифры.

Казахстан подписал соглашение с компанией Presight AI Ltd. об основных условиях по проекту создания суперкомпьютера в Казахстане и строительства соответствующего Центра обработки данных (ЦОД).

Казахстанскую сторону представлял министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и представители АО "Самрук-Казына".

"Это является продолжением договоренностей, достигнутых с глобальным лидером в области искусственного интеллекта компанией Presight AI Ltd. в целях развития цифровой инфраструктуры Казахстана", – говорится на официальном сайте МЦРИАП.

Встреча с представителями компании. Фото: официальный сайт МЦРИАП

Проект планируется осуществить в два этапа.

Первый предполагает размещение вычислительных мощностей в существующем ЦОД АО "НИТ" (оператор ИКТ "Электронного правительства"), а второй – строительство нового ЦОД с размещением большого количества вычислительных мощностей.

Ранее Багдат Мусин отмечал важность создания своего национального LLM (большая языковая модель) для возможности внедрения ИИ во все сферы экономики, а также в электронное правительство.

Так, министерство организовало работу с Назарбаев Университетом, фондом "Тіл-Қазына" и другими институтами – ведется подготовка к созданию Kazakh LLM для широкого применения искусственного интеллекта в отраслях экономики, "Электронного правительства", а также в разработке механизма предоставления доступа к вычислительным мощностям стартапам, институтам и исследовательским центрам Казахстана.

На данный момент со стороны рынка, высших учебных заведений, научного сообщества и государственных органов имеется потребность в создании технологической инфраструктуры (суперкомпьютера) для успешного развития инструментов ИИ.

К слову, суперкомпьютер – это высокопроизводительная вычислительная машина, способная решать задачи, которые требуют обработки огромного объема данных и выполнения значительного количества вычислительных операций. Суперкомпьютер может выполнять триллионы, а иногда и квадриллионы (число с 15 нулями) вычислительных операций.

На своем официальном сайте Presight называет себя "компанией нового времени, которая решает самые сложные задачи XXI века". Была основана в 2020 году. Компания является публичной и работает в 14 странах по всему миру, ее акции размещены на бирже ценных бумаг Абу-Даби.

"Объединяя возможности больших данных, аналитики и искусственного интеллекта, компания Presight катализирует информацию и генерирует ранее не известные идеи, которые позволяют каждому сектору любого масштаба решать сегодняшние проблемы и превращать их в возможности для непрерывного развития человечества", – говорится на сайте.

Напомним, на форуме Digital Bridge в Астане в октябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия стратегического документа и законодательных актов по регулированию искусственного интеллекта в Казахстане. Также он поручил обеспечить строительство data-центров, специализирующихся на ИИ.

В декабре глава государства заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане.

На недавнем расширенном заседании нового правительства Касым-Жомарт Токаев заявил о создании суперкомпьютера.