Как можно скорее испытать первую модель суперкомпьютера в Казахстане поручил премьер

Сегодня на заседании кабмина премьер-министр Олжас Бектенов поручил глава Миннауки провести тренировку первой модели суперкомпьютера в Казахстане уже в этом году, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для начала реализации проекта суперкомпьютера необходимо оперативно принять меры по правомочности инструментов искусственного интеллекта. Важно упростить процедуры аренды объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также форсировать разработку казахстанской языковой модели (KazLLM).

В связи с чем поручаю Министерству финансов до конца июля этого года проработать необходимые поправки в действующий порядок. Министерству науки совместно с Назарбаев Университетом завершить до конца текущего года сбор данных для большой языковой модели KazLLM.

Саясат Нурбекович (глава Миннауки – прим. ред.), тренировка первой модели должна быть проведена уже в 3 квартале текущего года", – поручил Бектенов.

Премьер-министр добавил, что использование мощностей суперкомпьютера позволит повысить производительность в секторах экономики путем предоставления его в аренду бизнесу и научному сообществу.

Напомним, в октябре прошлого года на форуме Digital Bridge в Астане президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия стратегического документа и законодательных актов по регулированию искусственного интеллекта в Казахстане. Также он поручил обеспечить строительство data-центров, специализирующихся на ИИ.

В декабре глава государства заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане. Позже Касым-Жомарт Токаев заявил о создании в Казахстане суперкомпьютера.

В феврале сообщалось, что Казахстан подписал соглашение с компанией Presight AI Ltd по созданию суперкомпьютера в стране.

В марте вице-министр МЦРИАП Каныш Тулеушин рассказывал, как в Казахстане будут создавать суперкомпьютер.

Как пишет РБК, суперкомпьютеры нужны для супербыстрых вычислений. Главное отличие в том, что обычный компьютер выполняет задачи последовательно, хотя и на высокой скорости – вплоть до доли секунды, поэтому мы этого не замечаем. Суперкомпьютер делает это одновременно и обрабатывает огромный массив данных.